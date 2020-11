Sergio Ramos batte il record di presenze in nazionale di Buffon, ma sbaglia due rigori (Di domenica 15 novembre 2020) AGI - Sergio Ramos ha battuto il record europeo di presenze in nazionale che apparteneva a Gigi Buffon: nella partita di Nations League contro la Svizzera a Basilea pareggiata 1-1, il 34enne difensore del Real Madrid ha festeggiato la 177ma presenza nella Spagna. A guastare la festa sono stati però gli errori dal dischetto: Ramos, che non sbagliava un rigore da due anni e ne aveva realizzati 26 di fila, stavolta se ne è fatti parare ben due, al 56mo e al all'80mo minuto dopo un fallo costato l'espulsione a Nico Elvedi. Queste secondo errore è stato anche più grave: un cucchiaio centrale finito docile tra le braccia del portiere. L'esordio di Sergio Ramos con le Furie Rosse risale al lontano marzo del 2005. Ora Ramos può attaccare il ... Leggi su agi (Di domenica 15 novembre 2020) AGI -Ramos ha battuto ileuropeo diinche apparteneva a Gigi: nella partita di Nations League contro la Svizzera a Basilea pareggiata 1-1, il 34enne difensore del Real Madrid ha festeggiato la 177ma presenza nella Spagna. A guastare la festa sono stati però gli errori dal dischetto: Ramos, che nonva un rigore da due anni e ne aveva realizzati 26 di fila, stavolta se ne è fatti parare ben due, al 56mo e al all'80mo minuto dopo un fallo costato l'espulsione a Nico Elvedi. Queste secondo errore è stato anche più grave: un cucchiaio centrale finito docile tra le braccia del portiere. L'esordio diRamos con le Furie Rosse risale al lontano marzo del 2005. Ora Ramos può attaccare il ...

