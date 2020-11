Verona-Benevento: Lazovic trova il gol, tris dell’Hellas (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) tris dell’Hellas Verona, segna anche Lazovic. Dopo la doppietta di Barak, in mezzo al gol di Lapadula, anche Lazovic segna il proprio cognome nel tabellino dei marcatori. È un 3-1 pesante per il Verona dopo l’espulsione di Caprari a seguito di alcune proteste per un mancato rigore per il Benevento. Ecco la rete di Lazovic che chiude la gara. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020)dell’Hellas, segna anche. Dopo la doppietta di Barak, in mezzo al gol di Lapadula, anchesegna il proprio cognome nel tabellino dei marcatori. È un 3-1 pesante per ildopo l’espulsione di Caprari a seguito di alcune proteste per un mancato rigore per il. Ecco la rete diche chiude la gara.

sscalcionapoli1 : Clamoroso a Verona: rigore netto negato al Benevento e Mazzoleni al VAR non salva l'arbitro Sacchi #SerieATIM… - RossoneroKonic : Sculata pazzesca del Verona preso a pallate dal Benevento - TopMoviie : RT @GlobalShowGSRa1: #Serie A: 6a Giornata - GlobalShowGSRa1 : #Serie A: 6a Giornata - Antiebbasta : In Austria è in corso un mega attentato e su Twitter si discute del grande fratello e di Verona-Benevento. Social pazzesco. -