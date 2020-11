Jennifer Lopez diventa Madonna, Lizzo la mosca sulla testa di Pence, ecco i travestimenti delle star (Di lunedì 2 novembre 2020) Niente festeggiamenti, niente party esclusivi e niente 'dolcetto o scherzetto?', anche Halloween 2020 ha dovuto cedere alla pandemia e attenersi alle regole anti-covid con un 'low profile'. Ma le star ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) Niente festeggiamenti, niente party esclusivi e niente 'dolcetto o scherzetto?', anche Halloween 2020 ha dovuto cedere alla pandemia e attenersi alle regole anti-covid con un 'low profile'. Ma le...

lillydessi : Il glow di Jennifer Lopez è merito di un illuminante non più segreto - matte94m8 : RT @DrApocalypse: Jennifer Lopez diventa Madonna per Halloween - le foto - DrApocalypse : Jennifer Lopez diventa Madonna per Halloween - le foto - va_benny : @CaprettoPaul Hai provato con Jennifer Lopez? - eia58 : RT @Vatenerazzurro1: Rizzoli ha la faccia come la parte anatomica per la quale va famosa Jennifer Lopez. -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez come Madonna Radio Monte Carlo Heidi Klum gira un horror movie, JLo si traveste da Madonna: ad Halloween 2020 le star non rinunciano alla festa

Come è successo a tre “colleghe” di Heidi, nella fattispecie Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski e Kendall Jenner. Tutte e tre hanno scelto di “citare” dei look celebri di altre star.

Jennifer Lopez diventa Madonna, Lizzo la mosca sulla testa di Pence, ecco i travestimenti delle star

Niente festeggiamenti, niente party esclusivi e niente "dolcetto o scherzetto?", anche Halloween 2020 ha dovuto cedere alla pandemia e attenersi alle regole anti-covid con un "low profile". Ma le star ...

Come è successo a tre “colleghe” di Heidi, nella fattispecie Jennifer Lopez, Emily Ratajkowski e Kendall Jenner. Tutte e tre hanno scelto di “citare” dei look celebri di altre star.Niente festeggiamenti, niente party esclusivi e niente "dolcetto o scherzetto?", anche Halloween 2020 ha dovuto cedere alla pandemia e attenersi alle regole anti-covid con un "low profile". Ma le star ...