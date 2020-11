Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a 170 km da Trieste (Di domenica 1 novembre 2020) Data: 01/11/2020Ora: 14:15:42 localeArea: 229 km SE di Palmanova (Udine)Lat: 44.3973Lon: 15.3027magnitudo: 4.8Profondita’: 0.0000 kmStazioni utilizzate: 14 distanza dal Friuli Venezia Giulia:176 km SE di San Dorligo della Valle (Trieste) Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS Acquisizione ed elaborazione dati sismologici affidata aOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica SperimentaleDipartimento Centro di Ricerche Sismologiche – Udine Leggi su udine20 (Di domenica 1 novembre 2020) Data: 01/11/2020Ora: 14:15:42 localeArea: 229 km SE di Palmanova (Udine)Lat: 44.3973Lon: 15.3027: 4.8Profondita’: 0.0000 kmStazioni utilizzate: 14 distanza dal Friuli Venezia Giulia:176 km SE di San Dorligo della Valle () Avvertenza: localizzazione automatica PRELIMINAREdati soggetti a revisione da parte dei sismologi del CRS Acquisizione ed elaborazione dati sismologici affidata aOGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica SperimentaleDipartimento Centro di Ricerche Sismologiche – Udine

