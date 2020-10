Rt Puglia: 1,65 Indice di trasmissibilità corona virus (Di sabato 31 ottobre 2020) Tutte le regioni oltre quota 1. Undici di esse fra 1,5 e 2. La Puglia è a 1,65. La situazione peggiore è quella del Piemonte: 2,16. L’Indice Rt riguarda la trasmissibilità del.corona virus: quante persone vengono contagiate sa un contagiato. I dati diffusi da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità pongono dunque la Puglia fra le regioni nello scenario 4. Quello del propagarsi dell’epidemia fuori controllo e con la necessità di maggiori restrizioni. Allo scenario 4 si sta avvicinando la media nazionale, cosa che farebbe prospettare un lockdown. La data-chiave per nuove pesanti decisioni pare quella del 9 novembre. L'articolo Rt Puglia: 1,65 <small class="subtitle">Indice di trasmissibilità ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 ottobre 2020) Tutte le regioni oltre quota 1. Undici di esse fra 1,5 e 2. Laè a 1,65. La situazione peggiore è quella del Piemonte: 2,16. L’Rt riguarda la trasmissibilità del.: quante persone vengono contagiate sa un contagiato. I dati diffusi da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità pongono dunque lafra le regioni nello scenario 4. Quello del propagarsi dell’epidemia fuori controllo e con la necessità di maggiori restrizioni. Allo scenario 4 si sta avvicinando la media nazionale, cosa che farebbe prospettare un lockdown. La data-chiave per nuove pesanti decisioni pare quella del 9 novembre. L'articolo Rt: 1,65 di trasmissibilità ...

alemarescotti : @oggiscrivo L'indice #Rt ha superato 2 in Piemonte e Lombardia ed è arrivato a 1.65 in Puglia, la mia regione. Il livello di guardia è 1.5. - fisco24_info : Coronavirus, Iss:?indice Rt in Italia sale a 1,7: Oltre 3mila nuovi casi in Veneto, impennata in Toscana e Umbria,… - PugliaStream : Le previsioni choc di Emiliano: «Entro fine novembre in Puglia 2.500 contagi al giorno». Indice Rt a 1,52: rischio… - infoitinterno : Le previsioni choc di Emiliano: «Entro fine novembre in Puglia 2.500 contagi al giorno». Indice Rt a 1,52: rischio… - RednewsGargano : ?? #BollettinoEpidemiologico #SARSCoV2 #CoVid19 ?? #Coronavirus #RegionePuglia #Pandemia ?? #Cronaca In Capitanata 1… -