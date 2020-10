Napoli, cantiere in via Marina: conclusione entro il 15 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Commissione Infrastrutture del Comune di Napoli: focus sui vari cantieri aperti nella città partenopea (tra cui quello in via Marina). Tutti i dettagli dei cantieri in corso sono stati illustrati in commissione Infrastrutture, presieduta da Gaetano Simeone, dall’assessora alle Infrastrutture Alessandra Clemente e dai dirigenti Massimo Santoro, Rup dei lavori di Via Marina e direttore operativo, e Edoardo Fusco del Servizio Strade e Grandi Reti tecnologiche. È fissato al 15 novembre il termine degli interventi in Via Marina. Prima della chiusura del cantiere e dei successivi collaudi, si procederà al montaggio dell’installazione artistica, per la quale si è già ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, nella rotonda dell’incrocio ... Leggi su 2anews (Di sabato 31 ottobre 2020) Commissione Infrastrutture del Comune di: focus sui vari cantieri aperti nella città partenopea (tra cui quello in via). Tutti i dettagli dei cantieri in corso sono stati illustrati in commissione Infrastrutture, presieduta da Gaetano Simeone, dall’assessora alle Infrastrutture Alessandra Clemente e dai dirigenti Massimo Santoro, Rup dei lavori di Viae direttore operativo, e Edoardo Fusco del Servizio Strade e Grandi Reti tecnologiche. È fissato al 15il termine degli interventi in Via. Prima della chiusura dele dei successivi collaudi, si procederà al montaggio dell’installazione artistica, per la quale si è già ottenuta l’autorizzazione paesaggistica, nella rotonda dell’incrocio ...

mariarosariafil : RT @mattinodinapoli: Napoli, il 15 novembre chiude il cantiere di via Marina: addio traffico - FelixPerrella : RT @mattinodinapoli: Napoli, il 15 novembre chiude il cantiere di via Marina: addio traffico - chrcapuano : RT @mattinodinapoli: Napoli, il 15 novembre chiude il cantiere di via Marina: addio traffico - massidanu : @anna_1951 Quando tu hai un cantiere aperto nella squadra gioco e mentalità avere 4 assenze così pesa Come se… - mattinodinapoli : Napoli, il 15 novembre chiude il cantiere di via Marina: addio traffico -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cantiere Napoli, il 15 novembre chiude il cantiere di via Marina: addio traffico Il Mattino Covid e infanzia: da Scampia progetto per prendersene cura

Sarà presentato il 5 novembre dalle 11 alle 12 sulla piattaforma zoom, e in collegamento dal Chikù centro culturale e gastronomico a Scampìa, Napoli ... Sociale Il Cantiere (Albino, Valle ...

Candela, conflitto a fuoco sull’A16: ladri di escavatori nel mirino della polizia

Nella notte di ieri, lungo l’A16 Napoli-Bari all’altezza di Candela, una pattuglia della polizia stradale di Grottaminarda, con i colleghi di Trani, si è messa sulle tracce di una banda ...

Sarà presentato il 5 novembre dalle 11 alle 12 sulla piattaforma zoom, e in collegamento dal Chikù centro culturale e gastronomico a Scampìa, Napoli ... Sociale Il Cantiere (Albino, Valle ...Nella notte di ieri, lungo l’A16 Napoli-Bari all’altezza di Candela, una pattuglia della polizia stradale di Grottaminarda, con i colleghi di Trani, si è messa sulle tracce di una banda ...