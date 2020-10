Fonseca: “Smalling? Vedremo domani se giocherà. La Fiorentina ha tanta qualità” (Di sabato 31 ottobre 2020) domani la Roma affronterà la Fiorentina. In conferenza stampa, il tecnico Paulo Fonseca, ha parlato dei temi della gara di domani. Queste le sue parole: “Smalling dal 1′? Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarà pronto o no. La Roma dove può arrivare? Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno. Proveremo a puntare i primi 4 posti, poi Vedremo dove possiamo arrivare”. Sulla longevità di alcuni giocatori: “In Italia non si guarda all’età dei giocatori, ma alla qualità. Negli altri Paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori con 33 o 39 ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020)la Roma affronterà la. In conferenza stampa, il tecnico Paulo, ha parlato dei temi della gara di. Queste le sue parole: “Smalling dal 1′? Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamose sarà pronto o no. La Roma dove può arrivare? Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno. Proveremo a puntare i primi 4 posti, poidove possiamo arrivare”. Sulla longevità di alcuni giocatori: “In Italia non si guarda all’età dei giocatori, ma alla qualità. Negli altri Paesi si dice che a una certa età sono vecchi. Vedo tanti giocatori con 33 o 39 ...

infoitsport : Fonseca: “Vediamo se Smalling sarà pronto per domani, Carles Perez? Sta meglio e ci sarà. Non parlo di Boto e delle… - infoitsport : Fonseca: “Non voglio parlare di Boto o del ds. Domani vedrò se Smalling ci sarà” - infoitsport : Conferenza FONSECA: 'Su Smalling decido domani, ok Perez. Pedro? Qua in Italia non si guarda l'età, ma la qualità.… - BombeDiVlad : ?#Roma, #Smalling a disposizione contro la #Fiorentina?? Le parole di #Fonseca ?? #LBDV #LeBombeDiVlad - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Calcio: Fonseca; 'Vogliamo fare meglio dello scorso anno'. Il tecnico 'Vediamo domani se Smalling giocherà' #ANSA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Smalling Chievo Verona: allenamento pomeridiano in vista del Palermo Mediagol.it