Coronavirus, nuovo Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni e stretta sui negozi. Possibili lockdown a Milano e Napoli (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le regioni. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza. Lunedì 2 novembre alle 12 il premier terrà alla Camera comunicazioni sulla emergenza Covid Leggi su ilsole24ore (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le. Nel pomeriggio è previsto unvertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza. Lunedì 2 novembre alle 12 il premier terrà alla Camera comunicazioni sulla emergenza Covid

