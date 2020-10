Hearthstone perde pezzi | il principle narrative designer lascia Blizzard dopo 12 anni

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dave Kosak, ildidi, hato lo studio. Kosak ha lavorato inper ben 12, ma ora ha deciso di salutare la compagnia."12straordinari e innumerevoli avventure, stondoEntertainment", ha detto Kosak in un breve thread su Twitter. "Mi mancheranno moltissimo tutti i miei colleghi di."Ha continuato ricordando il suo tempo in azienda e promettendo ai fan che ulteriori aggiornamenti sono in arrivo su. Il gioco ha recentemente ricevuto una nuova espansione, Madness at the Darkmoon Faire.Leggi altro...