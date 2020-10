Il post partita di Juventus- Verona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Neldiè intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, per rispondere alle domande dei giornalisti. Le dichiarazioni di Pirlo "Primo tempo attendista, siamo stati poco aggressivi a centrocampo ma le occasioni migliori sono state le nostre. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione ma non dobbiamo prendere uno schiaffo per svegliarci. Dispiace lasciare punti ma siamo sulla strada giusta, per il nostro prosieguo vedo solo cose positive". Il tecnico bianconero elogia le prestazioni di Dybala e Kulusevsky e spiega il piano tattico del match: "Kulusevsky è partito in panchina perché veniva da sei match consecutivi e ha fatto il suo, mentre riguarda Dybala non pensebamo potesse fare 90 minuti".