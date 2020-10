Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Sono un deluso di non essere riuscito a giocarmela. Domani spero vinca Hindley” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo sconfitto della ventesima tappa del Giro d’Italia 2020 è senza ombra di dubbio Wilco Kelderman. Partito in maglia rosa il neerladese al termine della frazione di oggi ha pagato 1’35” dai protagonisti di giornata ovvero Jai Hindley e Tao Geoghean Hart, che nella cronometro di Domani si sfideranno per il successo finale. Nel post gara Wilco Kelderman non ha nascosto la delusione per non essere in lotta per il Trofeo Senza Fine, visto che attualmente deve recuperare 1’32”, un distacco che sembra incolmabile in una cronometro di soli 15,7 km. ““Era come ci aspettavamo. Avevamo immaginato che potesse andare così e Jai è stato bravo a inseguire, io non ho avuto le gambe. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Lo sconfitto della ventesima tappa deld’Italiaè senza ombra di dubbio. Partito in maglia rosa il neerladese al termine della frazione di oggi ha pagato 1’35” dai protagonisti di giornata ovvero Jai Hindley e Tao Geoghean Hart, che nella cronometro disi sfideranno per il successo finale. Nel post garanon ha nascosto la delusione per nonin lotta per il Trofeo Senza Fine, visto che attualmente deve recuperare 1’32”, un distacco che sembra incolmabile in una cronometro di soli 15,7 km. ““Era come ci aspettavamo. Avevamo immaginato che potesse andare così e Jai è stato bravo a inseguire, io non ho avuto le gambe. ...

