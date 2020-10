Dinamo Kiev-Juventus, Pirlo: “Era importante avere una reazione, tutto sulle condizione di Chiellini. Dybala? Non in condizione” (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo della Juventus contro la Dinamo Kiev. Dopo la brutta prova contro il Crotone, i bianconeri tornano alla vittoria battendo la Dinamo Kiev nella sfida valida per la 1ª giornata del girone G di Champions League, andata in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Kiev. Un match deciso dalla doppietta di Morata e commentata al triplice fischio dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Un passo alla volta. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Successo dellacontro la. Dopo la brutta prova contro il Crotone, i bianconeri tornano alla vittoria battendo lanella sfida valida per la 1ª giornata del girone G di Champions League, andata in scena questa sera allo Stadio Olimpico di. Un match deciso dalla doppietta di Morata e commentata al triplice fischio dal tecnico bianconero, Andrea, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."Un passo alla volta. Erafare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Potevamo sfruttare qualche occasione nel primo tempo, non ci siamo riusciti ma ad inizio ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a gestire meglio la ...

