Enrico Montesano, la sua rabbia a Non è la D’Urso:«Mi hanno teso un tranello solo perchè non la penso come gli altri» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non è la D’Urso, Enrico Montesano:«Mi hanno teso un tranello solo perchè non la penso come gli altri». Ospite in collegamento da Barbara D’Urso l’attore romano è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa settimana, quando è stato fermato perchè non indossava la mascherina. «È stato un tranello che mi hanno fatto solo perché non la penso come la vulgata generale». Così Enrico Montesano in collegamento a Live non è la D’Urso. La scorsa settimana Montesano è stato fermato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non è la D’Urso,:«Miunperchè non lagli». Ospite in collegamento da Barbara D’Urso l’attore romano è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa settimana, quando è stato fermato perchè non indossava la mascherina. «È stato unche mifattoperché non lala vulgata generale». Cosìin collegamento a Live non è la D’Urso. La scorsa settimanaè stato fermato ...

Tg3web : Enrico Montesano è stato fermato dalla Polizia senza mascherina in strada. Sulla scelta del comico, che nei giorni… - Agenzia_Dire : Enrico #Montesano fermato dalla Polizia senza mascherina: urla contro gli agenti. - MICIO7BEAR : RT @LiveNoneladUrso: Enrico Montesano è stato fermato dalla polizia perchè non portava la mascherina. Spiega le sue ragioni a Live #nonelad… - legenrehumain : RT @VerdiStudio: C'è modo e modo di invecchiare.. Quello di #montesano non mi pare il migliore...??????????????????? Enrico Montesano, la sua r… - roberto2_lamela : RT @bbbnzl30: #CTCF Fazio può stare simpatico o meno Però,a prescindere da ciò che possono dire, da lui ci vanno Greta Thunberg e Jane Fon… -