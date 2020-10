Vite al Limite. Maja Radanovic, 310 kg. “Volevo solo una famiglia” (Di domenica 18 ottobre 2020) Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Maja Radanovic Maja Radanovic ha 33 anni quando partecipa alla trasmissione Vite al Limite. Viene da Portaland, in Oregon, e pesa 310 kg. E’ la protagonista dell’ottava puntata della settima stagione. Figlia di emigrati serbi … L'articolo Vite al Limite. Maja Radanovic, 310 kg. “Volevo solo una famiglia” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 18 ottobre 2020)al. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia diha 33 anni quando partecipa alla trasmissioneal. Viene da Portaland, in Oregon, e pesa 310 kg. E’ la protagonista dell’ottava puntata della settima stagione. Figlia di emigrati serbi … L'articoloal, 310 kg. “Volevouna famiglia” proviene da YesLife.it.

