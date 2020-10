Maldini: «L’Inter è la favorita del campionato ma noi non ci sentiamo inferiori» (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby di Milano Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby di Milano. Queste le sue parole. DERBY – «La nostra storia recente parte dal post lockdown. Ci aspettiamo di continuare su questa strada, sappiamo che non sarà semplice, vogliamo essere coraggiosi. Al di là dei risultati abbiamo dimostrato di avere coraggio». INTER – «Ha la rosa più completa del campionato e forse è la favorita del campionato. Ha un anno in più con Conte, sono fortissimi». DONNARUMMA – «Rinnovo? Se ne riparlerà. Non è l’unico, ci sono anche Calhanoglu e Ibra. Al momento non ne stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby di Milano Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby di Milano. Queste le sue parole. DERBY – «La nostra storia recente parte dal post lockdown. Ci aspettiamo di continuare su questa strada, sappiamo che non sarà semplice, vogliamo essere coraggiosi. Al di là dei risultati abbiamo dimostrato di avere coraggio». INTER – «Ha la rosa più completa dele forse è ladel. Ha un anno in più con Conte, sono fortissimi». DONNARUMMA – «Rinnovo? Se ne riparlerà. Non è l’unico, ci sono anche Calhanoglu e Ibra. Al momento non ne stiamo ...

