Domenica In: Mara Venier sostituita, chi arriva al suo posto (Di sabato 17 ottobre 2020) Al termine di questa stagione televisiva terminerà la carriera sul piccolo schermo di Mara Venier. La conduttrice ha già annunciato il suo addio: chi al suo posto? Il decimo e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 ottobre 2020) Al termine di questa stagione televisiva terminerà la carriera sul piccolo schermo di. La conduttrice ha già annunciato il suo addio: chi al suo? Il decimo e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MarioManca : È bellissimo che Mara manifesti ancora gratitudine a Maria per averla accolta a Canale 5 quando finì la sua esperie… - FrancescaManza : Cambio di programma sarò da zia Mara a Domenica In il 25 Ottobre non più domani. baci. ps. chi vuol commentare con… - prestia_fabio : RT @tvblogit: C’è futuro per Domenica In dopo Mara Venier? (e se sì, con chi?) - Teleblogmag : Possiamo davvero prendere in seria considerazione questa rivelazione? Iscriviti al nostro canale Telegram! … - SerieTvserie : C’è futuro per Domenica In dopo Mara Venier? (e se sì, con chi?) -