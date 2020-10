Crotone-Juventus | occhio al precedente | pericolo in campo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sale l’attesa per l’incontro di questa sera tra. Alle 20:45 infatti, allo stadio Ezio Scida, gli squali tenteranno di mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri, intenzionati a riprendersi la vetta della classifica. I big match di giornata infatti potrebbero spianare la strada ad una risalita della Vecchia Signora in cima alla classifica. La formidabile arma di Pirlo sarebbe già pronta a seminare il panico in, ma i precedenti sembrerebbero comunque sorridere ai bianconeri. Negli ultimi 4 incroci infatti, il club di Agnelli è risultato vincitore 3 volte, con i pitagorici che hanno strappato un pareggio per 1-1 durante l’ultima sfida tra le due compagini, ovvero nell’Aprile del 2018. Questa marcatura, inoltre, è l’unica realizzata dai rossoblu nelle 4 sfide agli ...

A Crotone si va verso il cambio in porta ... nonché la 672ª con la maglia della Juventus. Paolo Maldini l'ha già salutato, gli altri - Francesco Totti incluso - restano a distanza e mai lo ...Mancano poche ore a Crotone-Juventus: i bianconeri di Andrea Pirlo scenderanno per la prima volta in campo a ottobre, dopo che la partita prima della sosta contro il Napoli non è stata giocata e, in a ...