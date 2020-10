MotoGP, GP Aragon 2020: scatta la doppietta del MotorLand, Quartararo prova lo scatto verso il titolo (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sabbia della clessidra del Motomondiale inizia ad assottigliarsi. Il tempo stringe, la fine di questa incredibile stagione (sotto mille punti di vista) si inizia ormai a vedere all’orizzonte e d’ora in avanti non si potrà più scherzare. Cinque tappe alla conclusione, due doppiette (Aragon e Valencia) prima del “rompete le righe” di Portimao. 125 punti in palio che andranno a decidere chi subentrerà a Marc Marquez nell’albo d’oro della classe regina. A proposito del Cabroncito, sembra che il suo ritorno possa slittare verso Valencia ma, ad ogni modo, non sarà più lui il “primus inter pares” della categoria. Chi prenderà il suo posto è ancora ben lontano dall’essere delineato, ma le due gare di Aragon potrebbero chiarirci maggiormente ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) La sabbia della clessidra del Motomondiale inizia ad assottigliarsi. Il tempo stringe, la fine di questa incredibile stagione (sotto mille punti di vista) si inizia ormai a vedere all’orizzonte e d’ora in avanti non si potrà più scherzare. Cinque tappe alla conclusione, due doppiette (e Valencia) prima del “rompete le righe” di Portimao. 125 punti in palio che andranno a decidere chi subentrerà a Marc Marquez nell’albo d’oro della classe regina. A proposito del Cabroncito, sembra che il suo ritorno possa slittareValencia ma, ad ogni modo, non sarà più lui il “primus inter pares” della categoria. Chi prenderà il suo posto è ancora ben lontano dall’essere delineato, ma le due gare dipotrebbero chiarirci maggiormente ...

