Jole Santelli, presidente della regione Calabria, è morta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jole Santelli, presidente della regione Calabria, è morta improvvisamente giovedì mattina. La Santelli era malata di tumore, ma le cause del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ex parlamentare di Forza Italia Iole Santelli era stata eletta a gennaio scorso nelle fila del centro destra. In queste ultime settimane era stata impegnata in prima … L'articolo Jole Santelli, presidente della regione Calabria, è morta proviene da leggilo.org.

