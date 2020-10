Ex Ilva | Banzato Federacciai | ‘sì a Stato traghettatore ma non imprenditore’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) – “Devo purtroppo constatare un’unica novità rispetto agli ultimi anni, il profilarsi del ritorno dellonell’azionariato delle realtà ex pubbliche in crisi”. Così il presidente di, Alessandro, durante l’assemblea della federazione, parlando delle aziende in crisi come l’exe sottolineando che Taranto “è un asset necessario e strategico per tutta la filiera”. Secondo, “la presenza dellodeve servire per proteggere il turnaround ma poi deve essere valorizzata prevedendone una uscita. Siamo quindi dell’idea che lopossa fare ilma non l’imprenditore”, ...