Pedopornografia on line: scoperta una rete di pedofili in tutta Italia (Di sabato 10 ottobre 2020) La Polizia Postale ha letteralmente sgominato un’organizzazione di pefofili diffusa in tutta Italia: sequestrato materiale raccapricciante. L’operazione è stata coordinata dalla procura di Catania ma l’indagine ha colpito pedofili sparsi su tutto il suolo Italiano, che sono stati individuati grazie al lavoro di oltre 100 operatori della polizia postale. L’orribile catalogo della rete di pedofili Si scambiavano materiale pedopornografico attraverso sistemi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020) La Polizia Postale ha letteralmente sgominato un’organizzazione di pefofili diffusa in: sequestrato materiale raccapricciante. L’operazione è stata coordinata dalla procura di Catania ma l’indagine ha colpitosparsi su tutto il suolono, che sono stati individuati grazie al lavoro di oltre 100 operatori della polizia postale. L’orribile catalogo delladiSi scambiavano materiale pedopornografico attraverso sistemi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AlternativaVoce : Un altra ottima notizia! - EcoAltoMolise : Pedopornografia on line: perquisizioni e sequestri anche nel Chietino - irenestorti1 : RT @tempoweb: Pedopornografia internazionale on line arrestati tre italiani Ecco dove - vivere_sardegna : Pedopornografia on line, perquisizioni e sequestri anche in Sardegna -