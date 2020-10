Lavoro in Italia, primo bilancio settoriale con impatto Covid-19 (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla luce degli ultimi dati Istat sulle Forze Lavoro relativi al secondo semestre 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha tracciato un quadro dei settori più colpiti dalla crisi occupazionale e di quelli che, invece, hanno tenuto meglio. Dal focus intitolato “Gli effetti della crisi sull’occupazione: un primo bilancio settoriale”, emerge che tra giugno 2019 e giugno 2020 l’industria è il settore che ha retto meglio, con un calo di soli 10 mila occupati. In affanno, invece, il commercio all’ingrosso e al dettaglio (-191mila unità) ed i servizi alle imprese (-103mila occupati). Ma il conto più salato lo paga il settore turistico con una perdita occupazionale di 246mila unità, di cui 158mila nei servizi di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 ottobre 2020) Alla luce degli ultimi dati Istat sulle Forzerelativi al secondo semestre 2020, la Fondazione Studi Consulenti delha tracciato un quadro dei settori più colpiti dalla crisi occupazionale e di quelli che, invece, hanno tenuto meglio. Dal focus intitolato “Gli effetti della crisi sull’occupazione: un”, emerge che tra giugno 2019 e giugno 2020 l’industria è il settore che ha retto meglio, con un calo di soli 10 mila occupati. In affanno, invece, il commercio all’ingrosso e al dettaglio (-191mila unità) ed i servizi alle imprese (-103mila occupati). Ma il conto più salato lo paga il settore turistico con una perdita occupazionale di 246mila unità, di cui 158mila nei servizi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Italia Offerte di lavoro Despar: assunzioni in tutta Italia. Come candidarsi The Wam.net Confindustria, Paese al bivio cruciale tra risalita e declino: -410mila occupati nel 2020

Uomo trovato morto in casa ad Ancona, era in quarantena

