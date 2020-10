Covid-19, il bollettino del 9 ottobre: i numeri dell’epidemia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 9 ottobre, ha diffuso i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino. Pubblicati i nuovi dati relativi all’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 343.770, ossia 5.372 unità in più rispetto a ieri. … L'articolo Covid-19, il bollettino del 9 ottobre: i numeri dell’epidemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, venerdì 9, ha diffuso i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite. Pubblicati i nuovi dati relativi all’epidemia da-19 diffusasi nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della Salute, i casi di contagio sono saliti a 343.770, ossia 5.372 unità in più rispetto a ieri. … L'articolo-19, ildel 9: idell’epidemia proviene da YesLife.it.

Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - sportface2016 : In #Italia oggi: 5.372 nuovi contagi, 28 morti, 1.186 guariti, 129.471 tamponi, 387 (+29) ricoverati in terapia int… - matteo_turri : RT @ardigiorgio: bollettino covid emanato da Emiliano in persona. di 27 positivi a #Taranto precisa che uno è dipendente #ilva. Nulla dice… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli e della #Sardegna #Coronavirus #COVID__19 - Rog_2 : RT @ardigiorgio: bollettino covid emanato da Emiliano in persona. di 27 positivi a #Taranto precisa che uno è dipendente #ilva. Nulla dice… -