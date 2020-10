repubblica : Taranto, coppia di sposi scopre di essere positiva al Covid dopo il matrimonio: alle nozze presenti 100 invitati - sulsitodisimone : A Taranto sposi e ospiti positivi, scattano 120 tamponi per gli invitati - Agenzia_Italia : A Taranto sposi e ospiti positivi, scattano 120 tamponi per gli invitati - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Taranto, covid al banchetto di nozze. Sposi contagiati, esplode il focolaio: 120 invitati costretti al tampone - leggoit : #Taranto, covid al banchetto di nozze. Sposi contagiati, esplode il focolaio: 120 invitati costretti al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto sposi

I calcoli del ministero applicati anche dalla Asl di Taranto in materia di ricerca epidemiologica per stanare il Covid-19 non hanno funzionato nel caso degli sposi di Grottaglie positivi al virus.dice Asl Taranto, “è risultato che la donna ha sviluppato sintomatologia sovrapponibile al Covid-19 già domenica scorsa e che la stessa venerdì aveva partecipato al matrimonio già noto per la ...