‘Salutiamo, amico’: tensioni mai sopite cinquant’anni dopo i Moti di Reggio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dando notizia del ballottaggio seguito alle elezioni comunali del 4 e 5 ottobre scorso a Reggio Calabria e della riconferma di un sindaco di centrosinistra, pochi media nazionali hanno ricordato che quest’anno ricorre il mezzo secolo dei giorni del “boia chi molla”, così come vennero provocatoriamente definiti nell’estate reggina del 1970. Una vera e propria guerra civile con morti e devastazioni, una vicenda sanguinosa poco nota ai più, anche a causa della (volutamente) scarsa comunicazione di allora e ancora oggi piuttosto offuscata nella scarsa memoria storica degli italiani. Motivazione ufficiale dei tumulti, l’attribuzione del capoluogo di regione a Catanzaro che fece infuriare gli abitanti di Reggio i quali, per numero di abitanti e radici storiche, affermavano di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dando notizia del ballottaggio seguito alle elezioni comunali del 4 e 5 ottobre scorso aCalabria e della riconferma di un sindaco di centrosinistra, pochi media nazionali hanno ricordato che quest’anno ricorre il mezzo secolo dei giorni del “boia chi molla”, così come vennero provocatoriamente definiti nell’estate reggina del 1970. Una vera e propria guerra civile con morti e devastazioni, una vicenda sanguinosa poco nota ai più, anche a causa della (volutamente) scarsa comunicazione di allora e ancora oggi piuttosto offuscata nella scarsa memoria storica degli italiani.vazione ufficiale dei tumulti, l’attribuzione del capoluogo di regione a Catanzaro che fece infuriare gli abitanti dii quali, per numero di abitanti e radici storiche, affermavano di ...

