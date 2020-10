Panenka in terapia intensiva per il Covid. Lotta per la vita (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il leggendario calcio di rigore nella finale dell'Europeo 1976, realizzato in quel modo che ancor oggi porta il suo cognome, passa per un momento in secondo piano. La fama di Antonin Panenka, 71 anni, ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il leggendario calcio di rigore nella finale dell'Europeo 1976, realizzato in quel modo che ancor oggi porta il suo cognome, passa per un momento in secondo piano. La fama di Antonin, 71 anni, ...

DiMarzio : #Panenka, inventore del 'cucchiaio', è positivo al Covid e in terapia intensiva - niccolobellugi : Oggi su @Sport_Mediaset ???? - Fantacalcio : Coronavirus, Panenka in terapia intensiva: calcio in ansia per l'inventore del cucchiaio - ETGazzetta : #Calcio in ansia per #Panenka: lotta in terapia intensiva contro il #Covid-19 - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Panenka, inventore del 'cucchiaio', è positivo al Covid e in terapia intensiva -