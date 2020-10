Lo strano caso dell’aereo olandese diretto a Lesbo per evacuare i rifugiati

(Di martedì 6 ottobre 2020) Affittare un aereo, andare a, prendere 189e portarli in Olanda. È ciò che ha provato a fare la fondazione «We gaan ze halen» (Wgzh), tradotto: «Portiamoli qui». Dopo l’incendio di Moria del 9 settembre scorso gli attivisti hanno lanciato un crowdfunding e in dieci giorni hanno raccolto 50mila euro da oltre mille persone. Il Boeing 737 è partito lunedì 5 ottobre alle 9 da Rotterdam. Sarebbe dovuto atterrare a Mitilini qualche ora dopo, ma le autorità greche … Continua L'articolo Lodell’aereoperproviene da il manifesto.

myrtamerlino : Il crollo del ponte tra #Gattinara e #Romagnano è l'ennesimo caso di mancata manutenzione. Tutti sanno che i fiumi… - radiosilvana : @PassaggioDi @NinaRicci_us @CorsampAlive @FioriFlavio @bobbizbp @francescatotolo Strano che poi i fan si scatenano.… - llodi_roma : RT @DiegoFusaro: ENZO PENNETTA: Dalla scienza televisiva all'esercito in strada. Lo strano caso di Piero Angela - JaxTellerone : @danielamartani Caso strano il colpo di tosse proprio mentre parlava dei negazionisti. Gran scenetta prevedibilissima - ManfrediGuttad2 : RT @DavveroTv: LO STRANO CASO DEI 'CASI POSITIVI'- Enzo Pennetta Su @DavveroTv torna @CriticaScient con una analisi interessante sull'uti… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso

Eurogamer.it

Flavio Insinna in difficoltà con il nuovo campione de L'Eredità alla ghigliottina: "Caso doloroso" Non è andata a buon fine la partecipazione di Carlo a ...Il fantasma di Judith Barsi starebbe infestando la sua casa di Los Angeles, 32 anni il suo brutale assassinio per mano del padre ubriaco.Manca sempre meno al lancio della PS5. Alcuni addetti stampa, dopo averla provata in anteprima, hanno notato la presenta di una strana vite ...