Gabriel Garko e il sistema dei finti gossip - (Di domenica 4 ottobre 2020) Roberta Damiata Si ritorna a parlare di Gabriel Garko e del sistema che creava "finti gossip" per far parlare delle produzioni cinematografiche Fidanzamenti finti, gossip lanciati solo per fare ascolto, quello venuto fuori al Grande Fratello Vip dalle parole di una delle concorrenti, Adua Del Vesco, è stato chiamato "sistema", ovvero una modalità con cui venivano portate avanti le carriere di determinati personaggi dalla loro agenzia. A Live non è la d'Urso si cerca di capire come funzionava questo "sistema" e chi ne era coinvolto. Ospite è Enrico Lucherini, ufficio stampa della Ares, agenzia di produzione a cui appartenevano molti degli attori come Gabriel

