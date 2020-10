Trump, medico Casa Bianca: 'Sta molto bene'. Impossibile prevedere tempi ricovero (Di sabato 3 ottobre 2020) ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) ha iniziato la terapia con il Remdesivir al Walter Reed National Military Medical Central dove è stato trasferito qualche ora dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Il ...

TgLa7 : Medico personale di #Trump Sean Conley: 'il presidente non necessita di ossigeno, viene curato con antivirale Remd… - TgLa7 : #Usa, medico #CasaBianca: #Trump sta molto bene' - mattiamagrassi : Il medico di Trump 'estremamente felice' per i progressi del suo paziente. - zazoomblog : Stati Uniti il bollettino medico sulle condizioni di Trump: “Respira da solo. Non ha febbre” - #Stati #Uniti… - francopizzetti : Trump DEVE stare bene.Americani vogliono Presidente forte 'Trump sta molto bene', parlano i medici del presidente -