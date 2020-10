Rocca di Papa, due anziani scomparsi nel nulla. Ricerche nella notte (Di sabato 3 ottobre 2020) Due uomini di circa 75 anni risultano scomparsi da ieri sera a Rocca di Papa . I due si sono incamminati sull'ippovia tra via dei Principi e via Sicilia e nessuno sembra averli più visti. Le Ricerche ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Due uomini di circa 75 anni risultanoda ieri sera adi. I due si sono incamminati sull'ippovia tra via dei Principi e via Sicilia e nessuno sembra averli più visti. Le...

Due uomini di circa 75 anni risultano scomparsi da ieri sera a Rocca di Papa. I due si sono incamminati sull'ippovia tra via dei Principi e via Sicilia e nessuno sembra averli più visti. Le ricerche ...

Questa mattina i due anziani sono stati rintracciati dal nucleo speleo-fluviale dei vigili del fuoco e sono in buone condizioni ...

