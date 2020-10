Fortuna che c’è Conte e non un Bolsonaro qualsiasi. Ora che il virus è tornato a mordere, i negazionisti del Covid dovrebbero nascondersi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ed ora che diranno i cantori e le cantrici della tirannide, ora che Giuseppe Conte ha dichiarato che andrà in Parlamento a chiedere la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza che, già rinnovato il 31 luglio, è in scadenza il 15 ottobre? Conte è stato accusato dalle opposizioni e dai critici di essere antidemocratico e di aver gestito la pandemia a colpi di Dpcm. E meno male verrebbe da dire. Perché, dopo alcune indecisioni iniziali, è stata imboccata la via della massima allerta e l’Italia ha subito il lockdown più duro del mondo, ma i risultati si sono visti. Purtroppo, le follie e l’irresponsabilità estiva ha vanificato molto quanto era stato fatto, ma il nostro Paese è comunque quello meno colpito, almeno finora, delle grandi nazioni occidentali. Se ci fosse stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ed ora che diranno i cantori e le cantrici della tirannide, ora che Giuseppeha dichiarato che andrà in Parlamento a chiedere la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza che, già rinnovato il 31 luglio, è in scadenza il 15 ottobre?è stato accusato dalle opposizioni e dai critici di essere antidemocratico e di aver gestito la pandemia a colpi di Dpcm. E meno male verrebbe da dire. Perché, dopo alcune indecisioni iniziali, è stata imboccata la via della massima allerta e l’Italia ha subito il lockdown più duro del mondo, ma i risultati si sono visti. Purtroppo, le follie e l’irresponsabilità estiva ha vanificato molto quanto era stato fatto, ma il nostro Paese è comunque quello meno colpito, almeno finora, delle grandi nazioni occidentali. Se ci fosse stata ...

mirellaliuzzi : “Per fortuna c’è questo Governo, per fortuna durante la crisi pandemica, c’era Conte”. Questo quello che stamattina… - mecna : Quando sei sotto un treno e hai fortuna, puoi rimanere nello spazio tra le ruote e te lo vedi passare sopra senza che ti succeda nulla. - c_appendino : Avere la fortuna di avere accanto i nonni significa poter guardare attraverso un tempo che non c'è più ma che loro… - mesoada : @LupoExpress Lei non ha ancora capito che per fortuna, contrariamente a lei, ho ben presente cosa sia la dignità. - sararossonera : Buona festa ai nonni che ho la fortuna di avere ancora qui con me e al mio nonno che mi guarda dal cielo. #festadeinonni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortuna che Smartphone rari: ecco quelli che valgono una vera fortuna Tecnoandroid Fortuna che c’è Conte e non un Bolsonaro qualsiasi. Ora che il virus è tornato a mordere, i negazionisti del Covid dovrebbero nascondersi

Ed ora che diranno i cantori e le cantrici della tirannide, ora che Giuseppe Conte ha dichiarato che andrà in Parlamento a chiedere la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza che, già ...

Europa League, la Roma fortunata. Il Napoli meno, il Milan proprio no

Per i rossoneri un gruppo complicato con Celtic, Sparta Praga e Lille. La società dovrà potenziare la rosa se vuole andare avanti. Per la squadra di Gattuso il pericolo è il Leicester, per quella di F ...

Ed ora che diranno i cantori e le cantrici della tirannide, ora che Giuseppe Conte ha dichiarato che andrà in Parlamento a chiedere la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza che, già ...Per i rossoneri un gruppo complicato con Celtic, Sparta Praga e Lille. La società dovrà potenziare la rosa se vuole andare avanti. Per la squadra di Gattuso il pericolo è il Leicester, per quella di F ...