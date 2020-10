Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 2 ottobre su Rete 4 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quarto Grado, anticipazioni del programma in onda venerdì 2 ottobre 2020 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda stasera, venerdì 2 ottobre 2020 alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà dei sviluppi sul caso Marco Vannini e di quello di Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi il 21 settembre a Lecce. Gli argomenti della puntata di venerdì 25 settembre 2020 La puntata si apre con la morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020)del programma invenerdì 22020 su4. Continua l’appuntamento settimanale conche andrà instasera, venerdì 22020 alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nelladi stasera si parlerà dei sviluppi sul caso Marco Vannini e di quello di Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi il 21 settembre a Lecce. Gli argomenti delladi venerdì 25 settembre 2020 Lasi apre con la morte di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce ...

trash_italiano : In realtà dice 'ich liebe dich' PERÒ TUTTI NOI ORMAI TOTALMENTE IN MODALITÀ QUARTO GRADO. BELLISSIMO. #GFVIP - ZZiliani : Weekend di fuoco in tv. I programmi sportivi si sfidano all’ultimo scoop sul caso Suarez: le intercettazioni origin… - djocn : RT @marvelusbucky: Bruno as IMPANICATO Per tutto 'Oddio quello ha frenato' inchioda 'Oddio un autovelox' scala in prima 'Ma è questa la st… - donnavventura : Vi siete persi qualche dettaglio dell'ultima puntata di #DonnavventuraItalia? Domani sera dopo 'Quarto Grado' Glori… - StefaniSer : @a_meluzzi Le sembra normale che in un Paese le sentenze siano riformate, come lei scrive, grazie a trasmissioni ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarto Grado Quarto Grado, la sentenza Vannini e il killer di Lecce nella puntata... Mediaset Play Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 2 ottobre su Rete 4

Quarto Grado, anticipazioni del programma in onda venerdì 2 ottobre 2020 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda stasera, venerdì 2 ottobre 2020 alle 21:25 su ...

Programmi, film e serie tv da guardare stasera, venerdì 2 ottobre, sui canali generalisti, del digitale terrestre e di Sky

Programmi, film e serie tv da guardare stasera, venerdì 2 ottobre, sui canali generalisti, del digitale terrestre e di Sky ...

Quarto Grado, anticipazioni del programma in onda venerdì 2 ottobre 2020 su Rete 4. Continua l’appuntamento settimanale con Quarto Grado che andrà in onda stasera, venerdì 2 ottobre 2020 alle 21:25 su ...Programmi, film e serie tv da guardare stasera, venerdì 2 ottobre, sui canali generalisti, del digitale terrestre e di Sky ...