Nuovo stadio Milan e Inter, Sala: “Non possiamo ostacolare i progetti dei club” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Come molti, affezionato allo stadio di San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che non possiamo buttare via. C’è in corso una lunghissima discussione con le squadre, che si basa sul fatto che noi, come amministrazione, non possiamo ostacolare l’idea di costruire un Nuovo stadio”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso della presentazione di un libro, tornando sull’argomento del Nuovo stadio di Milan e Inter che, secondo gli ultimi progetti, dovrebbe sorgere in un’area diversa da quella di San Siro: “Se le squadre, esprimendo la ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Come molti, affezionato allodi San Siro, ma devo avere un comportamento responsabile, perché abbiamo un asset, un bene patrimoniale che nonbuttare via. C’è in corso una lunghissima discussione con le squadre, che si basa sul fatto che noi, come amministrazione, nonl’idea di costruire un”. Lo ha detto il sindaco dio Giuseppenel corso della presentazione di un libro, tornando sull’argomento deldiche, secondo gli ultimi, dovrebbe sorgere in un’area diversa da quella di San Siro: “Se le squadre, esprimendo la ...

