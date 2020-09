“Sospensione Serie A dopo i positivi al Genoa?” Spadafora risponde così (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è stato intercettato da alcuni giornalisti fuori da Montecitorio e ha risposto alle domande legate ad una possibile sospensione del campionato di Serie A dopo i 14 positivi al Covid del Genoa, che rischiano di allargare il focolaio anche ad altre squadre. “Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni – le parole di Spadafora – Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina”. positivi al Genoa, il virologo Galli: “Dubbi sull’esito. Napoli? Non vedo alta probabilità di trasmissione” Genoa, un solo positivo su 14 mostra sintomi: ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzoè stato intercettato da alcuni giornalisti fuori da Montecitorio e ha risposto alle domande legate ad una possibile sospensione del campionato dii 14al Covid del Genoa, che rischiano di allargare il focolaio anche ad altre squadre. “Stop al campionatoi casi dità del Genoa? Non credo, non siamo ancora in queste condizioni – le parole di– Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina”.al Genoa, il virologo Galli: “Dubbi sull’esito. Napoli? Non vedo alta probabilità di trasmissione” Genoa, un solo positivo su 14 mostra sintomi: ...

