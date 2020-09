Prato | coppia di fidanzati accoltellata da un amico | lui è morto

(Di martedì 29 settembre 2020)diaggredita da undi famiglia: lui è. Iniziano le indagini. Fa gelare il sangue nelle vene l’accaduto la scorsa notte a, in via Firenze, località Le Querce. Alcuni abitanti della zona hanno avvisato le forze dell’ordine quando, dopo aver sentito litigare e urlare all’interno di un appartamento, hanno … L'articolodida un: lui èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate questa notte a Prato all'interno della sua abitazione in via Firenze. Ferita anche la compagna della vittima, che è ricoverata all'ospeda ...Tragedia stanotte a Prato. Un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate all’interno della sua abitazione in via Firenze. Gravemente ...