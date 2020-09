Volley | Superlega 2020 2021 | Modena battuta da Monza | ok Trento e Milano

Leggi su sportface

(Di domenica 27 settembre 2020) Terminate tutte le partite di domenica 27 settembre valide per la prima giornata didi. In attesa dei posticipi di lunedì e mercoledì, le squadre sono scese in campo davanti a pochi spettatori per dare il via al nuovo campionato.si è aggiudicata il match contro una combattiva Padova con il punteggio di 0-3 (25-27, 15-25, 24-26). Vittoria in tre set anche per, che sul campo di casa supera Latina (25-20, 26-24, 25-20). Piacenza si aggiudica il derby dell’Emilia Romagna contro Ravenna, conquistando il successo in quattro set (20-25, 25-20, 23-25, 19-25). Brutto esordio nel campionato per, che riesce a conquistare un set ma è parsa un po’ spenta contro unache ...