Roma, Fonseca: 'Deluso dal risultato, meritavamo la vittoria' (Di domenica 27 settembre 2020) soddisfatto ma non nasconde un po' di amarezza Paulo Fonseca, dopo il 2-2 contro la Juve: "Un pareggio che sa di occasione sprecata. Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo cercato la vittoria, ma ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 settembre 2020) soddisfatto ma non nasconde un po' di amarezza Paulo, dopo il 2-2 contro la Juve: "Un pareggio che sa di occasione sprecata. Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo cercato la, ma ...

CorSport : #Roma, #Fonseca: “Mi fido della società. La cessione di #Dzeko? Eravamo tutti d’accordo” ?? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#RomaJuventus - #Fonseca: 'Ho fiducia nella società, lavoriamo per trovare la migliore soluzione' - fedesa28 : RT @augustociardi75: Ricapitolando, per molti la #Roma avrebbe perso 5 a 0. Stasera fa meglio della #Juventus del celebrato #Pirlo. Ma pur… - ilmarediroma_ : Alla Roma sono mancate due cose fondamentali per fare la partita perfetta: 1) Dzeko decisivo sotto porta 2) Fonsec… - Notiziedi_it : Roma, Fienga «blinda» Fonseca: «Non è in discussione. Presto arriverà il direttore sportivo» -