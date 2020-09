Ballando con le Stelle 2020 | la seconda puntata fa fuori Barbara Bouchet Nuova «carnevalata» di Costantino

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 settembre 2020)Della Gherardesca -15dicon leda dimenticare per la coppia formata dae Stefano Oradei. Al termine di un’intensa serata, i due sono stati infatti eliminati dalla gara e dovranno attendere il ripescaggio per continuare a competere nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Un appuntamento dove non sono mancati anche i momenti più distensivi e divertenti, a partire dal nuovo travestimento diDella Gherardesca che, oltre a ballare con Sara Di Vaira sulle note di In fondo al mar, ha indossato i panni del granchio Sebastian de La Sirenetta. Un’idea che però non è stata accolta con entusiasmo da tutti i ...