Prima misura di parallasse per una Magnetar (Di venerdì 25 settembre 2020) La rete radiointerferometrica VLBA ha permesso di fare una misura diretta della distanza di uno di questi particolari tipi di stelle di neutroni, per molti versi ancora misteriose e forse legate ai fantomatici "Fast Radio Bursts". Leggi su aliveuniverse.today (Di venerdì 25 settembre 2020) La rete radiointerferometrica VLBA ha permesso di fare unadiretta della distanza di uno di questi particolari tipi di stelle di neutroni, per molti versi ancora misteriose e forse legate ai fantomatici "Fast Radio Bursts".

La prima misura di parallasse per una magnetar Media Inaf Covid: oltre un milione di vittime nel mondo; in Italia più pazienti in terapia intensiva

Apriamo questo report con un segno di fiducia e di speranza: il Financial Times, in un articolo pubblicato sull'edizione online il giorno 22, promuove l’Italia a pieni voti per la gestione della pande ...

Mal’aria: Torino, Roma, Palermo, Milano e Como ultime della classe

Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Nella 'pagella dello smog' assegnata a 97 città italiane, solo 15 sono promosse con Sassari prima della classe che si merita un bel 9. Ma il dato preoccupante è che ad es ...

Procede l’Area di crisi complessa. Ma gli imprenditori: «Serve altro»

FERMO - La pandemia ha ribaltato l’area di crisi complessa (Acc). Imprenditori chiamati ad investire in un periodo di estrema carenza di liquidità e di incertezza per il futuro.

