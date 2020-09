Ad Ascoli il Comune compra i termoscanner per le scuole. “Avrebbe dovuto farlo il governo…” (Di venerdì 25 settembre 2020) ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno compra i termoscanner. La scuola e’ ripartita, cosi’ il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alla Pubblica istruzione, Monica Acciarri, intendono rafforzare la prevenzione con una iniziativa ritenuta indispensabile. “Abbiamo sempre dedicato in silenzio il nostro impegno per arrivare alla riapertura delle scuole ed abbiamo sempre lavorato in profonda sinergia con tutta la struttura dell’assessorato, con i docenti, perche’ la situazione della pandemia dovuta al Covid sapevamo che avrebbe creato problematiche di non semplice soluzione- dichiara l’assessore Acciarri-. Abbiamo ascoltato medici ed esperti nelle malattie infettive per creare tutte le basi di sicurezza possibile per i nostri ragazzi“ Leggi su dire (Di venerdì 25 settembre 2020) ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno compra i termoscanner. La scuola e’ ripartita, cosi’ il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alla Pubblica istruzione, Monica Acciarri, intendono rafforzare la prevenzione con una iniziativa ritenuta indispensabile. “Abbiamo sempre dedicato in silenzio il nostro impegno per arrivare alla riapertura delle scuole ed abbiamo sempre lavorato in profonda sinergia con tutta la struttura dell’assessorato, con i docenti, perche’ la situazione della pandemia dovuta al Covid sapevamo che avrebbe creato problematiche di non semplice soluzione- dichiara l’assessore Acciarri-. Abbiamo ascoltato medici ed esperti nelle malattie infettive per creare tutte le basi di sicurezza possibile per i nostri ragazzi“

