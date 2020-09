Allarme al Mise | evacuazione in corso | un dipendente positivo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Scatta l’al. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos in mattinata infatti, sarebbe inl’del ministero dello sviluppo economico a causa del Covid-19. In particolare si legge che “la decisione che riguarda l’intero corpo personale deldi via Molise si è imposta dopo che unè risultatoal coronavirus”. Nelle prossime ore verranno accertate le condizioni di chi è stato a contatto con la persona positiva.

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Mise

Sportface.it

Scatta l’allarme al Mise. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos in mattinata infatti, sarebbe in corso l’evacuazione del ministero dello sviluppo economico a causa del Covid-19. In particolare si le ...Il crollo del turismo a causa dell`emergenza coronavirus mette a rischio i 74mila posti di lavoro garantiti fino a oggi nel settore del gelato artigianale made in Italy. E` l`allarme lanciato dalla Co ...