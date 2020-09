Caso Suarez, Sgarbi: “Ci sono ministri che non sanno i congiuntivi come Di Maio. A un calciatore si chiede altro” (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ci sono ministri che non conoscono la differenza tra Libano e la Libia e che non conoscono i congiuntivi come Di Maio. Non si capisce dunque perché un calciatore, il cui merito non è nelle parole, deve passare un esame di lingua. sono sbagliate le regole”. Così Vittorio Sgarbi, deputato della Repubblica Italiana, ha commentato il Caso Suarez. “A uno che deve giocare non deve sapere parlare, mentre uno che sta in Parlamento deve saperlo fare è molto più grave che uno che fa il ministro degli esteri non abbia la laurea e che faccia errori gravi ridicolizzandoci a livello internazionale dicendo che Matera è in Puglia, rispetto a un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Ciche non conoscono la differenza tra Libano e la Libia e che non conoscono iDi. Non si capisce dunque perché un, il cui merito non è nelle parole, deve passare un esame di lingua.sbagliate le regole”. Così Vittorio, deputato della Repubblica Italiana, ha commentato il. “A uno che deve giocare non deve sapere parlare, mentre uno che sta in Parlamento deve saperlo fare è molto più grave che uno che fa il ministro degli esteri non abbia la laurea e che faccia errori gravi ridicolizzandoci a livello internazionale dicendo che Matera è in Puglia, rispetto a un ...

