"Suarez? L'Italia è un circo, perché questa storia è uno schifo". L'ex arbitro Marelli bombarda: non è solo calcio (Di martedì 22 settembre 2020) "L'Italia è un circo". Il caso Luis Suarez indigna mezzo mondo sportivo Italiano. Anche l'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, oggi opinionista tv e blogger, interviene su Twitter e invita i tifosi a non ridurre la vicenda a una questione di chi tifa Juventus e chi contro. Antefatto: l'attaccante uruguaiano del Barcellona, vicino alla Juve, secondo la Procura di Perugia si sarebbe sottoposto a un esame farsa di Italiano all'Università per Stranieri del capoluogo umbro, con voto positivo già pre-ordinato. Chi ha organizzato la truffa? Secondo gli inquirenti la Juventus è estranea (avrebbe messo sotto contratto ...

FBiasin : In Italia siamo talmente abituati male che questi qua non si sono neppure posti il problema. 'Oh, occhio che abbia… - riotta : Scandalo esame italiano calciatore #Suarez 'Non coniuga i verbi, parla all'infinito ma deve passare guadagna 10 mi… - Piu_Europa : Il caso #Suarez dimostra tutta l’ipocrisia della mancanza di una legge sulla cittadinanza: ai tanti ragazzi nati e… - ciuffo_23 : RT @alinidax: L’Italia è il posto dove - ci si fa spaccare un braccio per i soldi dell’assicurazione - si scrivono i nomi sulle buste di a… - amedeoiossa1 : RT @m_crosetti: L'esame-farsa di Suarez. Che pena. Che ridere. Che Italia. @repubblica -