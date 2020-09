Conte è sicuro: “Avanti fino al 2023”, ma nella Maggioranza esplodono le tensioni (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo i rusultati delle regionali e il Referendum, il Premier Giuseppe Conte si dice certo di proseguire alla guida del Governo fino al 2023. Un risultato che dà nuova forza al Governo, quello di ieri riguardo le elezioni regionali e il Referendum sul taglio dei parlamentari. Non ha dubbi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, … L'articolo Conte è sicuro: “Avanti fino al 2023”, ma nella Maggioranza esplodono le tensioni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo i rusultati delle regionali e il Referendum, il Premier Giuseppesi dice certo di proseguire alla guida del Governoal 2023. Un risultato che dà nuova forza al Governo, quello di ieri riguardo le elezioni regionali e il Referendum sul taglio dei parlamentari. Non ha dubbi il Presidente del Consiglio Giuseppe, … L'articolo: “Avantial 2023”, maleproviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Conte sicuro Zazzaroni: “Vidal più usato che sicuro! Mercato Inter? Soldi finiti. Conte…” Inter-News.it Guido Crosetto pessimista sul futuro dell'Italia: "Giuseppe Conte ci farà fallire, siamo all'ultima chiamata"

Puglia, Emiliano: "Blocco sociale a Sud è una novità straordinaria, apprezzata da Conte"

