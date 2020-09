(Di domenica 20 settembre 2020) “Ciao, ciaoqui”. Con queste parole Arturosi è presentato ai tifosi nerazzurri dopo il suo sbarco a. Dopo due stagioni, il centrocampista cileno lascia il Barcellona ed è ormai pronto a trasferirsi all', dove troverà Antonio Conte, l'allenatore che lo ha lanciato in Italia ai tempi della Juventus. Con i bianconeri "King Artur" ha conquistato quattro scudetti consecutivi. Il giocatore vuole allungare la sua serie di scudetti italiani.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com//status/1307772389107937284"la: “Ciao...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Inter: sbarca Vidal Juve: dirige Pirlo Ribaltone Tour: Roglic k.o., Pogaca… - SkySport : L'Inter accoglie Vidal Il cileno sbarca a Milano ?? - ItaSportPress : Vidal sbarca a Milano e suona la carica: 'Ciao Inter, sono qui' - - GiancarloBass88 : RT @SkySport: L'Inter accoglie Vidal Il cileno sbarca a Milano ?? - 88josht : RT @SkySport: L'Inter accoglie Vidal Il cileno sbarca a Milano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal sbarca

Sta per finire una settimana chiave di calciomercato, dopo la chiusura per Vidal, l’Inter pensa ad un’altra operazione di mercato in prestito, si tratta di Delle Alli del Tottenham, le ultime indiscre ...Decollato dall'aeroporto di El Prat di Barcellona con un jet privato, Arturo Vidal è atterrato a Milano dopo una telenovela di mercato durata diversi giorni. Il trentatreenne centrocampista cileno, ch ...ROMA - Arturo Vidal è atterrato a Milano. Il lungo inseguimento di Conte al pupillo cileno è finalmente terminato: sbarcato a Linate, l'ex Barcellona si è concesso un rapido saluto ai cronisti e ai ti ...