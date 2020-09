Riapertura stadi, De Magistris: “Io aprirei a 20mila tifosi in stadi da 50mila” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha toccato il tema della Riapertura degli stadi: "Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma l’avrei fatta anche più ampia. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Sindaco di Napoli Luigi De, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha toccato il tema delladegli: "Delibera Emilia-Romagna? La condivido, ma l’avrei fatta anche più ampia.

tuttonapoli : Riapertura stadi, De Magistris: “Io aprirei a 20mila tifosi in stadi da 50mila” - albertinamarz8 : @sbonaccini Io la stimo moltissimo, ma mi potrebbe spiegare la riapertura degli stadi per le partite di calcio in q… - milansette : Ricciardi (OMS) sulla riapertura degli stadi: 'Possibile, ma con distanziamento e mascherine' - sportli26181512 : Ricciardi (OMS) sulla riapertura degli stadi: 'Possibile, ma con distanziamento e mascherine': Il virologo Walter R… - Domenico1oo777 : RT @juventusfans: Cioè, questo (Juve a porte chiuse) è al momento tutto ciò che sappiamo. La Juventus ha avuto due no alla riapertura. Oggi… -