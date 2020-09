M5s | espulso deputato Rizzone che chiese bonus Inps da 600 euro

(Di venerdì 18 settembre 2020) "IlMarco" coinvolto nella vicenda dei 'furbetti' del"è statodal Movimento 5 Stelle il 14 settembre 2020". E' quanto si legge in un post scriptum al termine di un intervento sul referendum sul Blog delle stelle.

