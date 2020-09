Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza Regione Puglia, prevenzione del corona virus (Di venerdì 18 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: aziende sanitarie pugliesi – coordinate da Regione e Prefetture – hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti Covid da applicare in occasione delle Elezioni referendarie, regionali e comunali che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Per prevenire il rischio di contagio e garantire nello stesso tempo lo svolgimento corretto delle operazioni elettorali, i servizi di prevenzione della ASL Bari in accordo con le Prefetture hanno proposto un modello con modalità operative e precauzionali per l’allestimento dei seggi, le operazioni di voto, per i componenti dei seggi e per garantire il diritto di voto anche ai ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 18 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla: aziende sanitarie pugliesi – coordinate dae Prefetture – hanno messo a punto unsanitario e dianti Covid da applicare in occasione dellereferendarie, regionali e comunali che si svolgeranno domenica 20 e lunedì 21 settembre. Per prevenire il rischio di contagio e garantire nello stesso tempo lo svolgimento corretto delle operazioni elettorali, i servizi didella ASL Bari in accordo con le Prefetture hanno proposto un modello con modalità operative e precauzionali per l’allestimento dei seggi, le operazioni di, per i componenti dei seggi e per garantire il diritto dianche ai ...

NoiNotizie : #Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza. Regione #Puglia, prevenzione del #coronavirus corona virus - Telebari : Elezioni, voto in sicurezza. Dalla sanificazione delle matite al ricambio d’aria: il protocollo anti Covid per i se… - RubenRotundo : Elezioni 2020: il protocollo sanitario anti Covid per i seggi e i cittadini in quarantena - lanotiziaweb : Voto in sicurezza: il protocollo sanitario anti Covid da rispettare per le elezioni del 20-21 settembre - riviera24 : Ventimiglia, studentessa positiva al Covid-19. Scatta protocollo di sicurezza alle medie di Roverino - L'istituto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni protocollo Elezioni: protocollo per il voto in sicurezza Noi Notizie Regionali in Puglia, al seggio con mascherine e matite sanificate

Mascherina obbligatoria nei seggi, matite sanificate dopo ogni voto, percorsi differenziati: sono alcune delle misure di prevenzione previste dalle Asl pugliesi per garantire sicurezza e limitare il r ...

Ordine giornalisti, elezione consiglio posticipate a novembre, ecco le date

A seguito del rinvio da parte del Cnog delle elezioni dei Consiglieri Nazionali, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, riunitosi questa mattina, ha deliberato di posticipare le elezion ...

Referendum 2020, il protocollo: come andremo a votare in tempo di Covid-19

Si avvicinano le elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre dove tutti i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tramite il referendum popolare sul taglio del numero ...

Mascherina obbligatoria nei seggi, matite sanificate dopo ogni voto, percorsi differenziati: sono alcune delle misure di prevenzione previste dalle Asl pugliesi per garantire sicurezza e limitare il r ...A seguito del rinvio da parte del Cnog delle elezioni dei Consiglieri Nazionali, il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, riunitosi questa mattina, ha deliberato di posticipare le elezion ...Si avvicinano le elezioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre dove tutti i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tramite il referendum popolare sul taglio del numero ...