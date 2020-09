Coronavirus a scuola, unico focolaio manda in quarantena decine di alunni: cinque fratelli positivi in tre scuole diverse (Di venerdì 18 settembre 2020) Un focolaio familiare ha mandato in quarantena decine di alunni di tre scuole in 3 città nel Reggiano. cinque fratelli di diverse eta’ positivi al Coronavirus hanno mandato in quarantena quattro classi di due istituti superiori e un istituto comprensivo tra Novellara, Reggiolo e Correggio. Negli istituti, altri 70-80 alunni circa e i docenti, saranno sottoposti al tampone per SARS-CoV-2. La direzione dell’Ausl di Reggio Emilia precisa che i cinque casi di positivita’ sono stati riscontrati a seguito di indagine epidemiologica in studenti che appartengono a un unico ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Unfamiliare hato indidi trein 3 città nel Reggiano.dieta’alhannoto inquattro classi di due istituti superiori e un istituto comprensivo tra Novellara, Reggiolo e Correggio. Negli istituti, altri 70-80circa e i docenti, saranno sottoposti al tampone per SARS-CoV-2. La direzione dell’Ausl di Reggio Emilia precisa che icasi dita’ sono stati riscontrati a seguito di indagine epidemiologica in studenti che appartengono a un...

Scuole e villa comunale chiuse a Corleone, bar e pub con serrande abbassate dalle 22. Sono questi i provvedimenti presi dal sindaco della cittadina in provincia di Palermo, Nicolò Nicolosi, dopo che o ...

I tamponi diagnostici finora processati sono 659.243, di cui 367.452 risultati negativi. Per quanto riguarda la scuola, sono 502 gli studenti e gli operatori scolastici che hanno usufruito degli ...

LARINO – C’è un po’ di preoccupazione a Larino dopo la positività al Covid 19 di un uomo di origini marocchine ma residente nella città frentana di rientro dalla Francia il cui figlio frequenta una sc ...

