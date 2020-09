Roma, ufficiale l’arrivo di Marash Kumbulla (Di giovedì 17 settembre 2020) In attesa di definire il trasferimento di Arkadiusz Milik, la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Marash Kumbulla dall’Hellas Verona, in un’operazione che – come si evince dal comunicato del club giallorosso – è risultata piuttosto complessa. L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e per la cessione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per l’AS Roma per 2 milioni ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) In attesa di definire il trasferimento di Arkadiusz Milik, laha ufficializzato l’acquisto didall’Hellas Verona, in un’operazione che – come si evince dal comunicato del club giallorosso – è risultata piuttosto complessa. L’ASrende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, e per la cessione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per l’ASper 2 milioni ...

